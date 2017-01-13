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В Туле задержан подозреваемый в краже денег из кафе

В Туле задержан подозреваемый в краже денег из кафе

Мужчина пришёл к своей знакомой, которая работала в заведении барменом. Когда она отошла, гость вытащил деньги из коробки, находящейся внутри стойки.

В дежурную часть отдела полиции «Скуратовский» с заявлением о краже обратился директор одного из кафе в поселке Южный, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Мужчина сообщил, что в ночное время из коробки, находящейся внутри барной стойки, вытащили деньги в сумме 7 тысяч 500 рублей.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлен нигде не работающий и ранее судимый 37-летний житель поселка 2-й Западный.

По имеющейся у полицейских информации, злоумышленник пришел ночью в кафе к своей знакомой, работающей барменом в данном заведении. Когда женщина отлучилась на несколько минут, он похитил деньги. Мужчина во всём признался. В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». В отношении злоумышленника избрана мера пресечения — обязательство о явке.

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 18:24 +1
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