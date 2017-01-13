Администрация Тулы прокомментировала ситуацию с заторами на улице Макаренко

Согласно комментарию, сейчас ведется работа по уточнению транспортной нагрузки на перекрестке для оптимальной перенастройки светофора.

Администрация города Тула прокомментировала открытое обращение жителей по работе светофора на пересечении улиц Макаренко и Седова.

Напомним, после того как на этом перекрестке настроили и включили светофор, стали возникать заторы и пробки, которых раньше здесь не было. Жители пожаловались, что время переключения сигналов светофора крайне неудобное и попросили принять меры.

В пресс-службе администрации дали ответ. В частности, в нем говорится:

«В настоящее время специалистами отдела организации дорожного движения и транспортного обслуживания проводится мониторинг распределения транспортных потоков для определения оптимального режима работы светофоров.

По результатам мониторинга работа светофорного объекта будет оптимизирована, фазы светофорного цикла регулирования будут сбалансированы и настроены в соответствии с параметрами интенсивности транспортных потоков всех направлений».

Также администрация Тулы напоминает, что наличие светофоров на сложных перекрестках положительно влияет на безопасность дорожного движения, исключает конфликтные ситуации между водителями и пешеходами.