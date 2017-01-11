Туляки будут сортировать мусор как в Европе

Фото Алексея Пирязева. На снимке - Богородицкий район.

Проблема мусорных свалок у нас в регионе застарелая. Подойти к ее решению не на бумаге, а на деле, регион намерен в 2017-м – в Год экологии.

О мусорной проблеме Myslo беседует с министром экологии и природных ресурсов Тульской области Юрием Панфиловым.



Проблема несанкционированных свалок в равной степени касается почти каждого субъекта России. И Тульская область не исключение.

Коренной перелом в решении этой задачи станет возможным только после приведения всех (и новых, и старых) полигонов в соответствие с современными требованиями. Они все как один должны быть оборудованы мусоросортировочными цехами.



Так выглядит мусоросортировочный цех.

- В 2016 году разработана и согласована с Управлением Росприроднадзора по Тульской области региональная программа по обращению с отходами. К 2021 году будут ликвидированы все крупные несанкционированные полигоны. В частности, в 2017 году планируется рекультивировать две муниципальные свалки ТБО, - рассказал Юрий Панфилов.

На сегодняшний день современный полигон ТБО не может существовать без станции сор­тировки и переработки мусора. Причем в Тульской области уже есть предприятия, которые принимают стекло, пластик и бумагу на переработку: Алексинский стекольный завод, ЗАО «Алексинская бумажно-картонная фабрика», ЗАО «Флексобум», ООО «Эс Си Эй Хайджин Продактс Раша», ООО «Вторпласт» и другие специализированные предприятия.



Алексинский стекольный завод.

- Без сортировки мусора полигоны не смогут конкурировать с современными полигонами, — пояснил министр. — Это будет им экономически невыгодно. Параллельно с этим начнется реализация пилотного проекта по раздельному сбору мусора. То есть рядом с обычным контейнером будут ставиться контейнеры для пластика, стекла, бумаги и так далее. Мы должны понимать, что морфология мусора в каждом населенном пункте разная. В Туле — одна, в сельских поселениях — другая. На это тоже надо делать сноску.

Параллельно с появлением возможности сортировать и отправлять мусор на повторную переработку во дворах и на улицах Тулы и области должны быть установлены контейнеры для раздельного сбора отходов.



Казань.

Принуждать жителей бросать бумажку к бумажке и бутылку к бутылке никто не будет — все исключительно добровольно и по совести. Возможность сваливать все в одну кучу у туляков никто не отнимет.

- Обязать кого-то сортировать мусор невозможно. К каждому инспектора не приставишь. Пока самосознание граждан не придет к тому, что они должны заботиться об экологии, ничего не выйдет. Здесь должны подключиться управляющие компании, которые разъяснят жителям в том числе и экономическую выгоду, — считает Юрий Панфилов.

Единый «мусорный» оператор, появление которого также ожидается в 2017 году, должен тщательно проработать вопрос логистики. Один из основных пунк­тов здесь — создание перевалочных станций.

Полигоны бытовых отходов есть не в каждом муниципалитете, возить же небольшими порциями ТБО из отдаленных населенных пунктов экономически весьма затратно. Снизить дополнительную финансовую нагрузку на управляющие компании (а вслед за ними и на жителей) и должны будут перевалочные пункты.

Что же касается самих полигонов, то в Туле в 2017 году начнется строительство нового полигона рядом с действующим на Новомосковском шоссе. Проект уже полностью готов. Ждем весны!



Полигон на Новомосковском шоссе в Туле.

- Кроме этого начнется строительство первой очереди нового полигона недалеко от работающего сейчас на Новомосковском шоссе. Современный полигон — достаточно сложная система. Не должно быть связи с водными объектами, почвой, обязательна прокладка систем дренирования и водоотведения, отведения газа. Еще один в перспективе будет построен в Узловой, модернизирован в Плавске, Алексинском и Суворовском районах, — рассказал Панфилов.

Также в 2017 году в Киреевском районе будут наконец-то утилизированы ртутьсодержащие отходы — наследство 20-летней давности ныне не действующего предприятия ОАО АК «Синтвита». Оно до 1996 года занималось производством витамина В2, но после было закрыто.



"Синтвита", поселок Шварцевский.

В настоящий момент на территории ООО АК «Синтвита» в поселке Шварцевский хранится более 330 тонн отходов.

В свое время их должна была ликвидировать районная администрация, прокуратура еще в 2013 году через суд обязала ее это сделать. Но то ли сумма почти в 39 млн рублей неподъемная для районного бюджета, то ли еще какие причины нашлись, но решение суда так и не было исполнено.

- В прошлом году был разработан проект, он направлен в Минприроды России, получил одобрение и включен в федеральную программу «Чистая страна». Это достаточно сложная технически и финансово затратная работа — чуть более 38 млн рублей. В 2017 году этот вопрос должен быть снят, — пояснил министр.

Что касается финансовой составляющей, то на внедрение нового подхода к утилизации мусора в регионе в основном пойдут частные средства — инвестиции.

А в 2024 году начнет действовать полный запрет на захоронение несортированного мусора.

А как у них?

Мусор может принести доход

Во многих странах предприниматели давно поняли это и превратили утилизацию отходов в весьма успешный бизнес.

Германия

Почти в каждом супермаркете Германии стоят автоматы по приему пластиковых бутылок. Сдал бутылки – получил деньги. Цена самой бутылки закладывается в стоимость напитка, о чем написано на этикетке. 12 бутылок по 25 центов – это 3 евро. За год только на сдаче пустой пластиковой тары можно сэкономить около 100 евро.

Финляндия

Контейнерная площадка в Финляндии – аккуратный деревянный домик, закрытый на ключ. В нем несколько баков: общий бак для несортированного мусора в завязанных пластиковых пакетах, бак для металлических отходов, бак для стекла, бак для картона и бак для биоотходов.

Япония

Возле каждого японского дома стоят урны, выкрашенные в разный цвет, и на заводы мусор поступает уже отсор­тированным. Из переработанного мусора строят искусственные острова.

Бразилия

В Куритиба местные власти каждому принесшему шесть пакетов отходов выдают пакет продуктов. Большая часть мусора перерабатывается.



Буква закона



С 1 января 2017 года вступил в силу запрет на захоронение отходов, которые могут быть утилизированы. Перечень, какие именно отходы могут быть утилизированы, а какие нет, составит Минприроды РФ до конца года.

Также запрещено закапывать лом металлов и ртутьсодержащую продукцию (например, ртутные лампочки).

С 1 января 2018 года необходимо будет утилизировать бумагу, картон, шины, покрышки, продукцию из термопластов и стекло.

