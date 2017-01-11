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В Кимовске лжесотрудница администрации города собирала с доверчивых людей деньги

В Кимовске лжесотрудница администрации города собирала с доверчивых людей деньги

Суд вынес приговор по этому делу.

В Кимовске осудили местную 29-летнюю жительницу за совершение преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ — кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ — мошенничество.

Суд установил, что 19 сентября 2016 года женщина, находясь в квартире у своей знакомой, похитила ее банковскую карту, с которой сняла 10 тысяч рублей и присвоила их. Учитывая, что общий доход семьи потерпевшей составлял 21 тысячу рублей в месяц, преступление причинило значительный ущерб.

24 сентября 2016 года в Кимовске злоумышленница зашла в квартиру одного из жителей мкр. Весенний и представилась ему сотрудником администрации города. Мошенница заявила, что мужчине выделили жилье в новостройке на улице Драгушиной, и сейчас он должен выплатить 2900 рублей за подключение газа в квартиру.

Доверчивый гражданин отдал женщине 3000 рублей. И больше он ее не видел.

Аналогичным способом 30 сентября 2016 года мошенница заполучила восемь тысяч рублей, пообещав одной из «жертв» содействие в скорейшем оформлении документов на «новую квартиру».

За совершенные преступления суд назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев 10 дней с отбыванием в колонии-поселении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:14 0
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