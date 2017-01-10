Уровень безработицы в Тульской области за год снизился на 13%

Министерство труда и социальной защиты Тульской области информирует: по итогам 2016 года в регионе снизился уровень регистрируемой безработицы.

По данным министерства труда и социальной защиты Тульской области, на январь 2016 года без работы в регионе находились 6,8 тысячи человек, зарегистрированных в органах занятости. На конец года их численность сократилась до 5,9 тысячи человек.

Уровень регистрируемой безработицы снизился с 0,9% до 0,7%.

Тульская область находится на 3-м месте в ЦФО по уровню регистрируемой безработицы после Москвы (0,5%), Липецкой (0,5%) и Калужской (0,6%) областей. Такой же процент безработных в Белгородской, Костромской и Московской областях. При этом средний показатель по Российской Федерации составляет 1,1%.

Министр труда и социальной защиты Андрей Филиппов заверил: региональное ведомство проводит еженедельный мониторинг ситуации на рынке труда, отслеживается изменение численности безработных граждан и уровня зарегистрированной безработицы.

В органах занятости населения регистрируют безработных, снимают их с учета в случаях трудоустройства, направления на обучение, оформления предпринимательства или ухода на пенсию.

По результатам анализа, при общей тенденции к снижению безработицы, сохраняются заметные сезонные ее всплески.

Традиционно растет безработица осенью, а также в зимний период. Прежде всего это связано с окончанием сезонных работ и уменьшением количества вакансий на предприятиях дорожного и сельского хозяйства.

Тем не менее ситуация на рынке труда Тульской области в течение всего года оставалась стабильной.