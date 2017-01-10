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Теннисист Андрей Кузнецов вышел во второй круг турнира в Сиднее
Фото из архива Myslo.

Теннисист Андрей Кузнецов вышел во второй круг турнира в Сиднее

Тульский спортсмен переиграл словака Мартина Клижана.

Туляк Андрей Кузнецов вышел во второй круг теннисного турнира в австралийском Сиднее, призовой фонд которого превышает 435 тысяч долларов. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Кузнецов в матче первого круга встречался с посеянным под седьмым номером словаком Мартином Клижаном. Проиграв первый сет со счетом 2:6, во втором туляк оказался сильнее — 6:1. В третьей партии при счете 3:0 в пользу нашего спортсмена Клижан отказался от продолжения поединка. Соперники провели на корте 1 час 12 минут.

Во втором круге Кузнецов встретится с австралийцем Алексом Де Минауром. Дата поединка уточняется.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:21 0
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