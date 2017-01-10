В Узловском районе «Рено» наехал на сугроб и опрокинулся

Фото УГИБДД по Тульской области.

9 января в 16.30 на 10-м километре автодороги «Узловая-Ильинка-автоподъезд к. н. п. Дубовка через н.п. Партизан» 23-летний водитель автомобиля «Рено Меган», предположительно, не справился с управлением, наехал на сугроб и опрокинулся на проезжую часть.

В результате ДТП водителя с различными травмами госпитализировали. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.