Фото УГИБДД по Тульской области.
В Узловском районе «Рено» наехал на сугроб и опрокинулся
Водителя с различными травмами госпитализировали.
9 января в 16.30 на 10-м километре автодороги «Узловая-Ильинка-автоподъезд к. н. п. Дубовка через н.п. Партизан» 23-летний водитель автомобиля «Рено Меган», предположительно, не справился с управлением, наехал на сугроб и опрокинулся на проезжую часть.
В результате ДТП водителя с различными травмами госпитализировали. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.
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