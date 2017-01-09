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В Туле разбирают завалы после пожара в Бухоновском переулке
Фото: Пользователь Drink.

В Туле разбирают завалы после пожара в Бухоновском переулке

Напомним, что происшествие случилось 8 января ранним утром.

9 января в Туле начали разбирать последствия пожара в Бухоновском переулке. Как сообщает наш читатель, с утра на место происшествия приехала спецтехника. На данный момент уже очистили тротуар, осталось только убрать двор дома № 1 (бывший магазин «Природа»).


Так выглядел дом сразу после пожара.

Напомним, 8 января около шести часов утра в Бухоновском переулке загорелся дом № 3. На месте работали более 20 пожарных — пять расчетов. Пожар ликвидировали в 6.40. Дом сгорел полностью.

По словам соседей, в доме № 3 проживали несколько семей, в том числе трое малолетних детей. Когда начался пожар, все они спали. Прохожие и соседи стали выбивать окна, стучать, чтобы люди проснулись и выскочили на улицу. К счастью, обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается.

Кстати, сгоревшее здание включено в перечень объектов культурного наследия на территории Тулы и Тульской области.

Это жилой дом XVIII—XIX веков. В этом доме находился Дом диакона Крестовоздвиженской церкви Успенского.

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Пожар в Бухоновском переулке, Фото: 1
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:43 0
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