В Новомосковске накрыли наркопритон

Полицейские Управления по контролю за оборотом наркотиков выявили наркотический притон, об этом сообщает Управление МВД.

По предварительным данным, 36-летний житель Новомосковска организовал в своей квартире притон для потребления наркотической «соли».

Посетителям жилища мужчина не только предоставлял место для употребления наркотиков, но и продавал их.

Ранее в отношении злоумышленника, а также его 25-летней сожительницы в полиции уже были возбуждены уголовные дела, предполагающие ответственность за сбыт наркотических средств. Теперь в отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».