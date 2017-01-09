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В Новомосковске накрыли наркопритон

В Новомосковске накрыли наркопритон

36-летний новомосковец организовал притон для потребителей «соли» в собственной квартире.

Полицейские Управления по контролю за оборотом наркотиков выявили наркотический притон, об этом сообщает Управление МВД.

По предварительным данным, 36-летний житель Новомосковска организовал в своей квартире притон для потребления наркотической «соли».

Посетителям жилища мужчина не только предоставлял место для употребления наркотиков, но и продавал их. 

Ранее в отношении злоумышленника, а также его 25-летней сожительницы в полиции уже были возбуждены уголовные дела, предполагающие ответственность за сбыт наркотических средств. Теперь в отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

 

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 13:14 0
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незаконный оборот наркотиковнаркопритон

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