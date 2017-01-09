Легкоатлетка Екатерина Реньжина выиграла «Рождественские старты»

Фото из архива Myslo.

7 января в Екатеринбурге прошел первый старт Зимнего тура ВФЛА — «Рождественские старты» (Мемориал Яламова). Всего было разыграно 13 комплектов наград. В программу соревнований были включены дистанции на 60 м, 60 м с барьерами, 300 м и 1000 м. Кроме того, женщины соревновались на дистанциях в 500 и 2000 м, а мужчины – в беге на 600 и 3000 м, а также в прыжке в высоту.

Тулячка Екатерина Реньжина заняла первое место в забеге на 300 метров.

С результатом 37,63 секунды наша спортсменка финишировала первая.

Отметим, что зимний легкоатлетический тур ВФЛА состоит из девяти этапов и финала, который пройдет в рамках февральского чемпионата России в помещении в Москве. Для подсчета очков спортсмен должен участвовать не менее чем в двух этапах и в финале. Максимально в зачет тура входят три лучших результата на этапах и финал.