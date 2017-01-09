новости
новости
Регистрация
Легкоатлетка Екатерина Реньжина выиграла «Рождественские старты»
Фото из архива Myslo.

Легкоатлетка Екатерина Реньжина выиграла «Рождественские старты»

Турнир проходил в Екатеринбурге.

7 января в Екатеринбурге прошел первый старт Зимнего тура ВФЛА — «Рождественские старты» (Мемориал Яламова). Всего было разыграно 13 комплектов наград.  В программу соревнований были включены дистанции на 60 м, 60 м с барьерами, 300 м и 1000 м. Кроме того, женщины соревновались на дистанциях в 500 и 2000 м, а мужчины – в беге на 600 и 3000 м, а также в прыжке в высоту.

Тулячка Екатерина Реньжина заняла первое место в забеге на 300 метров. 

С результатом 37,63 секунды наша спортсменка финишировала первая.

Отметим, что зимний легкоатлетический тур ВФЛА состоит из девяти этапов и финала, который пройдет в рамках февральского чемпионата России в помещении в Москве. Для подсчета очков спортсмен должен участвовать не менее чем в двух этапах и в финале. Максимально в зачет тура входят три лучших результата на этапах и финал.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:29 +2
Другие статьи по темам
Люди
Екатерина Реньжина
Место
Тула
Прочее
легкая атлетиказабегспортсменка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле разбирают завалы после пожара в Бухоновском переулке
В Туле разбирают завалы после пожара в Бухоновском переулке
Две трети россиян уверены: в 2017 станет лучше
Две трети россиян уверены: в 2017 станет лучше
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика