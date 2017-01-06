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В Успенском кафедральном соборе Тулы пройдет богослужение
Фото с официального сайта Тульской епархии.

В Успенском кафедральном соборе Тулы пройдет богослужение

Здесь в 23:45 соберутся верующие, чтобы встретить светлый праздник Рождества.

На сайте Тульской епархии опубликовано расписание богослужений митрополита Тульского и Ефремовского Алексия на январь 2017 года. 

6 января в 17:00 в Успенском кафедральном соборе города Тулы начнется всенощное бдение. Здесь же в 23:45 начнется богослужение. 

С Рождественского сочельника начинают отсчет Святки, которые длятся до 18 января. По народным поверьям в это время наступают рождественские, а за ними и крещенские морозы.             

Напомним, 7 января Рождество отмечают верующие православных и древневосточных церквей, пользующиеся Юлианским календарем. Во время богослужения вспоминают ветхозаветные пророчества и события, имеющие отношение к рождению Иисуса Христа. С наступлением Рождества завершается сорокадневный пост, во время которого православные исповедуются и причащаются. 

Автор: Вероника Левина, сегодня, в 10:56 +1
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