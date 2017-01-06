В Успенском кафедральном соборе Тулы пройдет богослужение

Фото с официального сайта Тульской епархии.

Здесь в 23:45 соберутся верующие, чтобы встретить светлый праздник Рождества.

На сайте Тульской епархии опубликовано расписание богослужений митрополита Тульского и Ефремовского Алексия на январь 2017 года.

6 января в 17:00 в Успенском кафедральном соборе города Тулы начнется всенощное бдение. Здесь же в 23:45 начнется богослужение.

С Рождественского сочельника начинают отсчет Святки, которые длятся до 18 января. По народным поверьям в это время наступают рождественские, а за ними и крещенские морозы.

Напомним, 7 января Рождество отмечают верующие православных и древневосточных церквей, пользующиеся Юлианским календарем. Во время богослужения вспоминают ветхозаветные пророчества и события, имеющие отношение к рождению Иисуса Христа. С наступлением Рождества завершается сорокадневный пост, во время которого православные исповедуются и причащаются.