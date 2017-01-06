В Ясной Поляне пройдет рождественский вечер

Рождество тулякам предлагают встретить вместе с коллективом Reflections Duo. Гостей вечера ждут блюзовые и джазовые композиции, исполненные завораживающим голосом Ольги Олейниковой под аккомпанемент мультиинструменталиста Николая Добкина.

Reflections Duo – это проект двух состоявшихся исполнителей – вокалистки Ольги Олейниковой и пианиста Николая Добкина, которым захотелось легкости и минимализма. Этот творческий дуэт не мог не состояться, ведь музыканты и раньше много играли вместе. Сначала в фанк-проекте Николая Арутюнова, затем в группе «26 герц», потом с Emergency Band. Схожие музыкальные пристрастия объединили исполнителей, и теперь благодаря Reflections Duo зритель может насладиться лучшими образцами многих музыкальных направлений на одной сцене.

В рождественский вечер в Ясной Поляне прозвучат классические произведения в стилях jazz, soul, rhythm-and-blues и gospel, лирические варианты рок-хитов Duran Duran, Пола Маккартни, Depeche Mode и других исполнителей, а также собственные композиции музыкантов на русском и английском языках.

Стоимость билетов – 700 рублей.

справка myslo

Ольга Олейникова – певица, известная своими разноплановыми выступлениями. Начав карьеру с джаза, она постепенно расширила свои интересы до рок-н-ролла, кантри, фолк-рока, блюза. Её эмоционально-насыщенный голос нашел немало поклонников. В 2014 году Ольга стала известна всей стране после участия в проекте «Голос» на Первом канале. Певица неоднократно становилась лауреатом международного джаз-фестиваля имени Олега Лундстрема, дважды выступала на фестивале «Джаз-ралли» в Дюссельдорфе в составе джаз-роковой команды Jazzprom при участии рок-звезды из Голландии, гитариста Яна Аккермана.

Николай Добкин – талантливый импровизатор, мультиинструменталист (фортепиано, фагот, гитара, бас, электроорган), композитор и аранжировщик. Окончил оркестровый факультет РАМ им. Гнесиных. В разные годы играл с отечественными и зарубежными звездами, такими как Николай Арутюнов, Ирина Богушевская, Евгений Хавтан, Deitra Farr, Charlie Brechtel, Josh Smith, Ken Hensley и другими. В настоящее время играет в группе Tintal на клавишных инструментах. Один из основателей джаз-группы «26 герц», где играет на фаготе.