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Как будет ходить транспорт в рождественскую ночь в Туле?

Как будет ходить транспорт в рождественскую ночь в Туле?

Движение транспорта в рождественскую ночь изменится.

Согласно постановлению администрации города Тулы «Об организации движения транспорта в период проведения массовых общегородских мероприятий, посвященных новогодним и рождественским праздникам», движение транспортных средств по муниципальным маршрутам в рождественскую ночь с 06.01.2017 на 07.01.2017 будет организовано следующим образом:

м-та

                               Схема движения

Кол-во транспортных средств

Время работы на маршруте

                                                    Трамвайный транспорт

3

ул. Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская -Чулковский мост - ул.Советская - ул. Мосина – ул.Деммидовская плотина – ул. Плеханова - Щегловская Засека

2

22:10 - 04:11

9

ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Демидовская плотина -ул. Мосина - ул. Советская – Чулковский мост - ул. Пролетарская - ул. Плеханова - ул. Металлургов

2

22:19 - 04:13

12   

пос. Менделеевский - проспект Ленина - ул. Станиславского - ул. Н. Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Михеева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - Пролетарский мост - ул. Пролетарская - ул. Демидовская плотина - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля - ул. Михеева - ул. Тимирязева - ул. Агеева - ул. Н. Руднева - ул. Станиславского - проспект Ленина - пос. Менделеевский

2

22:00 - 04:00

14

Одоевское шоссе – ул. Тихмянова – ул. Воздухофлотская – Павшинский путепровод – ул. Коминтерна – ул. Демидовская плотина – ул. Пролетарская – Чулковский мост - ул. Советская– ул. Коминтерна – Павшинский путепровод – ул. Воздухофлотская – ул. Тихмянова – Одоевское шоссе

2

22:03 - 04:00

                                              Троллейбусный транспорт

1

М.Гончары – ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - проспект Ленина – ст. Южная (и обратно)

2

22:05 - 04:12

2

ул. Курковая - ул. Луначарского - ул.Октябрьская - ул. Советская – Красноармейский пр-т - ул. Д. Ульянова - ул.Болдина – ул. Короленко – пр. Ленина - ст.Южная (и обратно)

2

22:00 - 04:19

6

Московский в-л - ул. Путейская – Красноармейский проспект -ул. Советская – ул.Октябрьская – Московское шоссе - пос. Горелки (и обратно)

2

22:22 – 04:00

10

ст. Южная – проспект Ленина – ул. Советская - Чулковский мост - ул.Пролетарская - ул.Ложевая - Трамвайное депо

1

22:14 – 04:13

Стоимость проезда - 25 рублей.

Работа пассажирского транспорта на время новогодних праздников будет осуществляться по штатному расписанию выходных дней.

Автор: Вероника Левина, сегодня, в 17:00 0
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