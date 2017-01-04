В центре России объявлено штормовое предупреждение

С 4 по 9 января ожидается резкое похолодание. Средняя суточная температура воздуха будет ниже климатической нормы.

Холодать начнет уже 4 января. Местами пройдет снег, возможна метель. Температура воздуха в Тульской области составит минус 5 — минус 10 градусов. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Гидрометцентр России объявил штормовое предупреждение.

Похожая погода продлится в четверг и пятницу. А вот в субботу, 7 января, нас ждут рождественские морозы — минус 16−18 градусов. На этой неделе это будет самый холодный день.

Если вы любитель покататься на лыжах, тюбинге и сноубордах, то такая погода для этого подходит отлично! Берите с собой любимую семью, друзей и вперед!

А автомобилистам снег и метель радости не принесут. Чтобы избежать ДТП, водителям необходимо соблюдать предельную осторожность. Уважаемые водители! Будьте аккуратнее и внимательнее на дорогах, не совершайте опасных и резких маневров, не превышайте скорость.