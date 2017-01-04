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Где весело провести 4 января?

Где весело провести 4 января?

Разнообразная праздничная программа не даст вам заскучать в этот день.

В тульском кремле в 13.00 вас ждет концерт «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!» Его представит народный вокальный ансамбль «Радуга». А коллективы Суворовского района проведут игровую народную программу со Снегурочкой и Скоморохом. 0+. Вход свободный.
 
В 15.00 в кремле пройдет театрализованный концерт «И зажигает ёлки» от коллективов из города Донской. 0+. Вход свободный.
 

Новогодняя открытка — своими руками!
 
Музей П. Н. Крылова (Тула, ул. Кутузова, 10) в 14.00 и 18.00 приглашает детей от шести лет на мастер-класс «Новогодняя открытка своими руками». Пластилин, блестки и пайетки, ватные диски, атласные разноцветные ленточки, мягкая пряжа, разноцветный ситец — из всего этого многообразия материалов и будет создан новогодний шедевр. 6+. Стоимость участия — 100 руб.
 
В мемориальном музей Н. И. Белобородова (Тула, пр. Ленина, 16) в 15.00 состоится концерт «Новогодний калейдоскоп» с участием методиста музея Виктора Петровича Юрасова. В его исполнении на тульском баяне прозвучат популярные классические и русские народные произведения, эстрадная и вокальная музыка, песни из кинофильмов и мультфильмов. Желающие смогут исполнить любимые песни. 18+. Вход свободный.
 
В Выставочном зале (Тула, Красноармейский пр. 16) в 15.00 пройдет новогодний арт-квест «По следам художников». Участников ждут интересные задания, головоломки, загадки и многое другое. В конце прохождения игры каждый получит небольшой подарок. 6+. Стоимость участия: дети до 16 лет — 60 руб., взрослые — 130 руб.
 

Пуансеттия цветет именно зимой.
 
Тульский областной краеведческий музей (Тула, ул. Советская, 68) в 16.00 приглашает на мастер-класс «Пуансеттия — Рождественская звезда». Пуансеттия — один из немногих цветов, радующих нас своим цветением именно зимой. Часто его используют как новогоднее или рождественское украшение. Поэтому второе название пуансетии — Рождественская (Вифлеемская) звезда. В преддверии светлого праздника Рождества Христова участники мастер-класса изготовят пуансеттию из фетра. Цветок можно будет носить как брошь, заколку или использовать для украшения интерьера. 12+. Стоимость участия — 100 руб.
 
 
Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 10:17 +4
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