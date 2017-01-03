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Подробности утреннего ДТП на М2 в Тульской области, в котором погибла женщина
Кадры с места аварии

Подробности утреннего ДТП на М2 в Тульской области, в котором погибла женщина

На 275 км трассы Чернском районе четверо пострадали и один человек погиб

Напомним, утром в начале десятого на 275-м километре автодороги М2 столкнулись Chevrolet Lanos и Lada Kalina.

По предварительным данным, водитель Lada, двигавшейся в северном направлении, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где автомобиль боковой частью столкнулся с ехавшим в южном направлении Chevrolet.

«В результате ДТП погибла 31-летняя пассажирка Lada. По состоянию на 12.00 имеются сведения о 4 пострадавших – водителе Lada, а также водителе и 2 пассажирах Chevrolet», - сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.

Также сообщается, что иномарка зарегистрирована в Курской области, а Lada - в Орловской.

Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, выясняют все причины произошедшего, принимают меры для недопущения подобных ДТП в дальнейшем и уточняют личности погибшей и пострадавших.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:44 0
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