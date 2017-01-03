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Тульский «Арсенал» на 9 месте в digital-рейтинге российских футбольных клубов

Тульский «Арсенал» на 9 месте в digital-рейтинге российских футбольных клубов

Составители рейтинга анализировали сайты футбольных команд и их популярность в соцсетях

В рейтинге, составленном Digital Sports Rating, учитывались 2 базовых составляющих — рейтинг популярности (40%) и рейтинг качества сайта (60%), сообщает «Тульский футбол».

В рейтинге популярности учитывали совокупное число подписчиков клубов в соцсетях Facebook, «ВКонтакте», Twitter, Instagram и Youtube, а также посещаемость сайта.

В рейтинг качества включили 8 показателей в 2 группах: атрибуты сайта (удобство, контент, дизайн, спортивная составляющая) и дополнительный функционал (онлайн-продажа, интернет-магазин, личный кабинет, мобильное приложение).

В итоге «Арсенал» набрал 76,8 балла, уступив петербургскому «Зениту» (86), московским ЦСКА (84), «Локомотиву» (83,8) и «Спартаку» (82), «Краснодару» (80,6), пермскому «Амкару» (79,2), махачкалинскому «Анжи» (78) и екатеринбургскому «Уралу» (77,2).

Автор: Юлия Александрова, вчера, в 23:06 +1
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