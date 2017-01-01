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В Тульской области определили лучшую дружину юных пожарных
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

В Тульской области определили лучшую дружину юных пожарных

Конкурс проводится с целью повышения уровня знаний детей и молодежи в сфере пожарной безопасности.

ГУ МЧС России по Тульской области совместно с ВДПО и министерством образования Тульской области проведен региональный этап II Всероссийского смотра-конкурса дружин юных пожарных «Лучшая дружина юных пожарных России».

Данное мероприятие проводится с целью повышения уровня знаний детей и молодёжи в сфере пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций, творческой самореализации, а также формирования интереса к профессии пожарного и спасателя.

К проведению смотра-конкурса дети подошли ответственно и необычайно творчески.

По итогам рассмотрения присланных материалов «Лучшая дружина юных пожарных России» в 2016 году, комиссией были присуждены места:

  • 1 место — ДЮП «ЮНИСПАС» «Центр образования № 39 имени Героя Советского Союза Алексея Арсентьевича Рогожина» г. Тула.
  • 2 место — кружок внеурочной деятельности «Юные друзья пожарных» МБОУ «Рассветская СОШ им. В.В. Лапина» г. Тула.
  • 3 место — ДЮП «Доброволец» МБОУ СОШ № 5 г. Новомосковск Тульской области.

На церемонии закрытия председатель Тульского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» Александр Игнатьев совместно с начальником отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы подполковником внутренней службы Павлом Быстровым вручили участникам команды памятные призы, грамоты и кубок.

После вручения наград Павел Быстров отметил важность проведения конкурса  для формирования сознательного и ответственного отношения к вопросам обеспечения пожарной безопасности у подрастающего поколения.

Автор: Ирина Суркова, вчера, в 20:06 0
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