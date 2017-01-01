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Туляка оштрафовали на 30 тысяч рублей за вождение в нетрезвом виде

Туляка оштрафовали на 30 тысяч рублей за вождение в нетрезвом виде

Также суд решил водителя прав.

27 декабря 2016 года в Кимовском районе вынесен обвинительный приговор местному жителю за управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Тульской области. 

Судом установлено, что ночью 20 декабря 2016 года водитель двигался по ул. Первомайской в  Кимовске. Его остановили сотрудники ДПС. Полицейские установили, что у мужчины имеется явный признак алкогольного опьянения — запах алкоголя изо рта. При прохождении освидетельствования  было обнаружено содержание абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе в количестве 0,451 мг/л.

В зал суда мужчина не явился. В письменном заявлении он просил о рассмотрении дела в его отсутствие, вину в совершении административного правонарушения признал.

Приговором суда ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год и 7 месяцев.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 17:00 0
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