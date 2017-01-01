В Туле в новогоднюю ночь не было серьёзных происшествий
Личный состав органов внутренних дел Тульской области нёс службу по обеспечению общественного порядка и безопасности в ночь с 31 декабря на 1 января.
Полицейские дежурили в новогоднюю ночь на главной ёлке Тулы, а также патрулировали улицы, регулировали дорожное движение, находились в местах массового скопления граждан при проведении новогодних мероприятий на всей территории региона.
Принятыми мерами серьёзных нарушений общественного порядка не допущено, сообщает пресс-служба областного УМВД.
Сотрудники полиции продолжают нести службу в местах проведения новогодних праздников.
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