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В Туле в новогоднюю ночь не было серьёзных происшествий

В Туле в новогоднюю ночь не было серьёзных происшествий

Личный состав органов внутренних дел Тульской области нёс службу по обеспечению общественного порядка и безопасности в ночь с 31 декабря на 1 января.

Полицейские дежурили в новогоднюю ночь на главной ёлке Тулы, а также патрулировали улицы, регулировали дорожное движение, находились в местах массового скопления граждан при проведении новогодних мероприятий на всей территории региона.

Принятыми мерами серьёзных нарушений общественного порядка не допущено, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Сотрудники полиции продолжают нести службу в местах проведения новогодних праздников.

Автор: Ирина Суркова, вчера, в 21:04 +3
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