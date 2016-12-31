Алексей Дюмин поздравил туляков с Новым годом и Рождеством.

- Уважаемые жители Тульской области, дорогие друзья, на пороге самые любимые, самые радостные и добрые праздники. В эти дни мы провожаем год уходящий и с оптимизмом смотрим в будущее. 2016 год запомнился множеством ярких событий, он еще раз доказал, что вместе мы можем добиваться успеха, двигаться вперед. Что в единстве главная сила Тульской области и всей нашей страны. Пусть новый год подарит каждой семье благополучие и уверенность в завтрашнем дне, пусть будут здоровы самые дорогие и близкие люди. А наши дети растут в заботе и любви. От всей души желаю вам счастья и добра. С праздником вас, с Новым 2017 годом, - обратился губернатор к жителям региона.