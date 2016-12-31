Фонд развития Тульской области «Перспектива» вручил подарок ребенку-инвалиду

Фонд развития Тульской области «Перспектива» дарит подарки. Адресный подарок от имени губернатора Алексея Дюмина в преддверии Нового года получила семья Разареновых из Большой Тулы.

Сертификат на четыре дополнительных реабилитационных курса для ребенка-инвалида на 2017 год вручила директор фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева.

У шестилетнего Егора - ДЦП. С просьбой помочь в реабилитации мальчика к главе региона на личном приеме обратилась бабушка мальчика. Алексей Дюмин с готовностью откликнулся на поступившую просьбу.

- Пусть в новом году, благодаря усилиям вашей семьи, результаты реабилитации Егора будут только увеличиваться, - подчеркнула Юлия Федосеева.

Мама Егора поблагодарила всех, кто поддерживает и помогает их семье в реабилитации ребенка.

Отметим, 22 декабря губернатор Тульской области Алексей Дюмин встретился с тулячкой Дианой Волчек, которая написала ему письмо. Девочка попросила главу региона подарить ей телефон. В день ее рождения Алексей Дюмин пригласил Диану в гости и вручил подарок, о котором она давно мечтала. После этого еще 7 семей из Тульской области получили адресные подарки от имени Губернатора.

- В преддверии Нового года многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами получили то, о чем давно мечтали. Ведь мечты должны сбываться!, - подчеркнула директор фонда.

Юлия Федосеева поздравила всех с наступающим Новым годом и пожелала всего самого доброго и хорошего.