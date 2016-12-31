Жительница Ефремова проведет 10 лет в исправительной колонии за сбыт наркотиков

Приговором Ефремовского районного суда 32-летняя женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и перевозка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

Суд установил, что 13 июля 2015 года в Ефремове на улице Интернациональной женщина продала гражданину А. два бумажных свертка, в которых был героин массой 0,32 г.

19 августа 2015 года женщина уехала на такси в Москву, где через тайник «закладку» приобрела 6,02 г героина, оплатив предварительно через электронную систему оплаты денежные средства, заранее оговоренные с неустановленным лицом.

На том же автомобиле преступница вернулась в Ефремов и хранила героин в квартире до проведения обыска 20 августа 2015 года.

Судом по совокупности преступлений назначил жительнице Ефремова наказание в виде 10 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.