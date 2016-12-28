В Центральном парке катают на собачьих упряжках

Фото предоставлено организаторами.

А еще можно научиться запрягать собак и править упряжкой, а также сфотографироваться на фоне настоящих нарт с очаровательными хаски и самоедом.

С середины декабря в Центральном парке заработала специальная трасса для катания на собачьих упряжках. Катания проходят по выходным дням и будут проходить в дни праздничных каникул, но только при благоприятных погодных условиях. И, конечно, обязательное условие – наличие снега (сейчас его в парке хватает). Покататься можно с 11.00 до 15.00.

Трасса для катания на собачьих упряжках расположена рядом с площадкой «Драйв» – там, где находится новое колесо обозрения. Как отметили в администрации парка, трасса огорожена, то есть катания безопасны как для катающихся, так и для посетителей парка.

Также здесь можно научиться запрягать собаку в сани, управлять упряжкой и, конечно, – устроить фотосессию с волшебными хаски и самоедом на фоне настоящих нарт!

Организаторы рекомендуют заранее записываться через группу «Хаски Блюз» ВКонтакте на катания, так как желающих может быть очень много. Там же можно уточнить условия катания.