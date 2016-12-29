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Смертельное ДТП под Тулой: внедорожник столкнулся с двумя автомобилями
Фото УГИБДД по Тульской области.

Смертельное ДТП под Тулой: внедорожник столкнулся с двумя автомобилями

34-летний мужчина скончался на месте происшествия.

28 декабря в Щёкинском районе на 34-м километре на подъезде к Туле 34-летний мужчина, управляя автомобилем УАЗ-31595, предположительно, не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с «Киа Рио» и «Тойотой Land Cruiser 200».

В результате ДТП водитель УАЗа скончался на месте до приезда скорой помощи.

62-летняя пассажирка указанного автомобиля после оказания медицинской помощи была отпущена домой.

 

28 декабря в 7.45 в Туле в Новомедвенском проезде (возле дома №17) 51-летняя женщина, управляя автомобилем «Хёндэ Акцент», сбила пешехода.

63-летняя женщина переходила проезжую часть слева направо по ходу движения транспортных средств в неустановленном месте.

Пострадавшей оказали медицинскую помощь в больнице. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.

 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:12 0
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