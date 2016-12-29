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В Узловой грабитель напал на пенсионерку возле ее квартиры

В Узловой грабитель напал на пенсионерку возле ее квартиры

Мужчина выхватил у женщины сумку, в которой находились продукты питания.

В Узловой в полицию обратилась 72-летняя жительница районного центра. По предварительным данным, на пенсионерку возле ее квартиры напал злоумышленник и выхватил сумку, в которой находились продукты питания. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Полицейские установили личность преступника. Им оказался 49-летний ранее судимый мужчина. Он признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабёж».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:42 0
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