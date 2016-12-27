В Тульской области началась эпидемия гриппа
По результатам лабораторного наблюдения среди случаев заболеваний увеличилась доля вирусов гонкогского гриппа (H3N2): на прошедшей неделе они составили 49%.
За прошедшую 51-ю неделю с 19 по 25 декабря 2016 года в Тульской области зарегистрировано 10 402 случая заболевания гриппом и ОРВИ, показатель – 69,05 на 10 тысяч населения, что выше эпидемического порога на 20%, относительно предыдущей недели заболеваемость выросла на 29%.
Превышение эпидемического порога от 9 до 20% отмечено практически во всех возрастных группах, кроме детей в возрасте до 2-х лет, где заболеваемость ниже эпидпорога на 5%.
В Туле за последнюю неделю зарегистрировано 5 074 случая заболевания гриппом и ОРВИ, что выше эпидемического порога на 24%. Имеет место превышение порога среди взрослых и детей в возрасте 7-14 лет.
В отдельных муниципальных образованиях отмечается превышение эпидемического порога в:
- Алексинском,
- Белевском,
- Веневском,
- Воловском,
- Заокском,
- Каменском,
- Кимовском,
- Киреевском,
- Новомосковском,
- Плавском,
- Суворовском,
- Чернском,
- Щекинском,
- Ясногорском районах.
По результатам лабораторного наблюдения среди случаев заболеваний увеличилась доля вирусов гриппа A (H3N2): на прошедшей неделе они составили 49%.
На прошедшей неделе по причине высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ учебный процесс приостанавливался полностью в одной школе Алексина, частично в 15 классах пяти школ (Новомосковск, Донской, Алексин, Кимовск) и двух группах двух детских дошкольных учреждений в Донском.
В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ в области введены дополнительные профилактические мероприятия.
В преддверии новогодних праздников Управление Роспотребнадзора по Тульской области обращает внимание организаторов праздничных мероприятий на необходимость соблюдения основных профилактических мероприятий:
- проведение в помещениях влажной уборки с применением дезинфицирующих средств после каждой смены коллективов;
- наличие средств личной гигиены (мыло, одноразовое полотенце или электросушилки для рук) в местах общего пользования (в санузлах);
- привлечение к обслуживанию детей лиц, привитых против гриппа;
- своевременную изоляцию сотрудников при наличии у них признаков заболеваний ОРВИ и гриппа.
Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.