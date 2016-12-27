Театр «Эрмитаж» поздравил детей из реабилитационного центра №2

Фото Игоря Копытова.

По традиции актеры муниципального театра «Эрмитаж» провели новогоднее благотворительное представление для детей из СРЦ №2 на улице Калинина.

По ставшей уже доброй традиции актеры муниципального театра «Эрмитаж» провели новогоднее благотворительное представление с веселыми розыгрышами, хороводами и цирковыми номерами.

Дед Мороз со Снегурочкой, Баба Яга и веселые скоморохи поздравили с наступающим Новым годом детей из тульского городского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних № 2 на улице Калинина.