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Театр «Эрмитаж» поздравил детей из реабилитационного центра №2
Фото Игоря Копытова.

Театр «Эрмитаж» поздравил детей из реабилитационного центра №2

По традиции актеры муниципального театра «Эрмитаж» провели новогоднее благотворительное представление для детей из СРЦ №2 на улице Калинина.

По ставшей уже доброй традиции актеры муниципального театра «Эрмитаж» провели новогоднее благотворительное представление с веселыми розыгрышами, хороводами и цирковыми номерами.

Дед Мороз со Снегурочкой, Баба Яга и веселые скоморохи поздравили с наступающим Новым годом детей из тульского городского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних № 2 на улице Калинина.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 12:27 +2
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