В Донском водитель ВАЗ-21150 насмерть сбил 14-летнюю девочку

Госавтоинспекция информирует о ДТП, произошедших за минувшие сутки.

26 декабря в 7.20 на 15-м километре автодороги «Новомосковское кольцо», проходящей через город Донской, мкр Северо-Задонск, у дома №1-а по ул. Тургенева сбили ребенка.

29-летний мужчина на ВАЗ-21150 совершил наезд на 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения транспортных средств, вне пешеходного перехода, но в зоне его непосредственной видимости.

В результате ДТП девочка от полученных травм скончалась на месте ДТП, до приезда скорой медицинской помощи.

В 8.00 на 30-м км автодороги «Быковка-Богородицк» 29-летняя автоледи на «Мерседес-Бенц» совершила столкновение с автомобилем «Дэу Матиз» под управлением 39-летней женщины.

В результате ДТП в медицинское учреждение обратились водитель «Дэу Матиза» и пассажирка «Мерседес-Бенц» – девушка 1999 года рождения, им была оказана медпомощь.

26 декабря в 18.30 в Туле на улице Металлургов у дома №85 мужчина 1964 г.р., управляя автомобилем «Киа Рио», при начале движения, предположительно, не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем КамАЗ-5511 под управлением мужчины 1958 г.р.

В результате ДТП водитель «Киа Рио» с многочисленными травмами был госпитализирован в городскую больницу. Myslo сообщал об этой аварии вчера.