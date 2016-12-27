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Как будут работать тульские ЗАГСы в праздничные дни?

Как будут работать тульские ЗАГСы в праздничные дни?

В новогодние каникулы у ЗАГСов, как у всех, больше выходных, чем рабочих дней.

Комитет ЗАГС администрации города Тулы  в новогодние праздники и дни рождественских каникул в 2017 году будет работать по следующему графику.

1, 3, 4, 6, 7 января 2017 года - нерабочие праздничные дни.

Государственная регистрация смерти будет производиться 2, 5, 8 января с 8.00 до 15.00, без обеденного перерыва по адресу: ул. Степанова, 43-а

Государственная регистрация рождения будет производиться:

  • по адресу: ул. 2-ой проезд Гастелло, д. 19 («Тульский областной перинатальный центр») 2, 8 января с 9.00 до 15.00, без обеденного перерыва.
  • по адресу: проспект Ленина, д. 91 (Отделение ЗАГС по Центральному району) 5 января с 9.00 до 15.00, без обеденного перерыва.

30 декабря 2016 года в комитете ЗАГС администрации  города Тулы и его подразделениях, за исключением  сектора по регистрации смерти и регистрации рождения – неприемный день в связи с изменением структуры и переездом архива.

График приема граждан 30 декабря 2016 г. по вопросам регистрации смерти и рождения:

  • сектор по регистрации смерти с 8.00 до 15.00, без обеда;
  • регистрация рождения («Тульский областной перинатальный центр», «Родильный дом №1»)  с 9.00 до 12.00 без обеда.
сегодня, в 14:31 0
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