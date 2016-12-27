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В тульском Заречье построят жилой дом

В тульском Заречье построят жилой дом

Поскольку решение о строительстве на градсовете было принято до 1 января, дом будет высотой всего 30 метров вместо сорока шести.

27 декабря в Туле прошло заседание градсовета.

Одним из вопросов в повестке дня стала жилая застройка в районе улиц тульского Заречья: Октябрьской, Демидовской, Токарева и Промышленного проезда - на месте бывшего кинотеатра.

Евгений Авилов:

- Земельный участок имеет вид разрешения административно-технической застройки. Строительство жилого дома здесь допустимо. Администрация Тулы считает возможным разрешить строительство. На публичных слушаниях проект был одобрен.

Сергей Гончаров, начальник инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору:

- С 1 января вступают новые правила, которые позволят строить на таких участках здания 46 метров в высоту. Сейчас в этом месте можно построить только дом не выше 30 метров.

Представитель застройщика пояснил о парковочных местах: по проекту их 33, для жильцов дома. Всего же планируется 72 машиноместа с учетом посетителей нежилых помещений здания (там будет располагаться либо банк, либо МФЦ).

Решением градсовета одобрен проект застройки жилого дома высотой 30 метров и коэффициентом на парковочные места 0.35.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:10 0
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