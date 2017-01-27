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В Венёве отметили 100-летие образования органов ЗАГС

В Венёве отметили 100-летие образования органов ЗАГС

В рамках празднования в культурно-досуговом центре города состоялся концерт и чествование супружеских пар.

26 января в культурно-досуговом центре  Венёва в рамках юбилейного марафона состоялся праздничный концерт «Мир свадьбы и семьи», посвященный 100-летию образования органов ЗАГС России.

С приветственным словом ко всем присутствующим обратилась председатель комитета Тульской области по делам ЗАГС Татьяна Абросимова. В мероприятии приняли участие глава районной администрации  Жанна Исаченкова, руководители органов ЗАГС Тульской области. 

 

 

В рамках празднования состоялась церемония чествования супружеских пар, отметивших 25-летие, 35-летие и 45-летие семейной жизни, а также молодоженов.

 Жанна Исаченкова наградила грамотами и благодарственными письмами работников и ветеранов сферы ЗАГС Венёвского района разных лет.

Эстафету принял Богородицкий район. Переходящий символ юбилейного марафона вручен заместителю главы районной администрации  Елене Ушаковой.

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 19:06 +2
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Татьяна АбросимоваЖанна Исаченкова
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Венёв

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