В Венёве отметили 100-летие образования органов ЗАГС

В рамках празднования в культурно-досуговом центре города состоялся концерт и чествование супружеских пар.

26 января в культурно-досуговом центре Венёва в рамках юбилейного марафона состоялся праздничный концерт «Мир свадьбы и семьи», посвященный 100-летию образования органов ЗАГС России.

С приветственным словом ко всем присутствующим обратилась председатель комитета Тульской области по делам ЗАГС Татьяна Абросимова. В мероприятии приняли участие глава районной администрации Жанна Исаченкова, руководители органов ЗАГС Тульской области.

В рамках празднования состоялась церемония чествования супружеских пар, отметивших 25-летие, 35-летие и 45-летие семейной жизни, а также молодоженов.

Жанна Исаченкова наградила грамотами и благодарственными письмами работников и ветеранов сферы ЗАГС Венёвского района разных лет.

Эстафету принял Богородицкий район. Переходящий символ юбилейного марафона вручен заместителю главы районной администрации Елене Ушаковой.