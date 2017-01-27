В Туле бизнесмены узнали о новом порядке применения контрольно-кассовой техники

Фото пресс-службы УФНС России по Тульской области

Представители бизнес-сообщества должны осуществить переход на новый порядок ККТ до 1 июля 2018 года.

27 января в администрации Центрального района г. Тулы для представителей бизнеса региона и администраций муниципальных образований Тульской области состоялся семинар по вопросам нового порядка применения контрольно-кассовой техники.

Начальник контрольного отдела Управления Федеральной налоговой службы по Тульской области Евгений Кожаков довел до сведения представителей бизнес-сообщества и представителей органов местного самоуправления суть основных изменений внесенных в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа». С 1 февраля 2017 года организации и индивидуальные предприниматели обязаны регистрировать контрольно-кассовую технику только нового типа. Период перехода на новую ККТ, подчеркнул Е. Кожаков, для основной категории пользователей заканчивается 1 июля 2017 года. Исключение составляют организации и индивидуальные предприниматели:

применяющие патентную систему налогообложения;

являющиеся налогоплательщиками единого налога на вмененный доход при осуществлении видов предпринимательской деятельности, установленных пунктом 2 статьи 346.26 НК РФ;

выполняющие работы, оказывающие услуги населению;

осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов.

Данные категории бизнес-сообщества должны осуществить переход на новый порядок ККТ до 1 июля 2018 года.

С помощью новых ККТ сведения о проведенных операциях с наличными денежными средствами или с использованием электронных средств платежа будут передаваться через операторов фискальных данных в налоговые органы в онлайн-режиме. Кроме того, электронная регистрация ККТ будет проходить теперь без посещения налогового органа и без физического предоставления ККТ путем обращения предпринимателя или представителя организации в личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы.

Налогоплательщики получили рекомендацию использовать возможность регистрации новой ККТ в личном кабинете на сайте ФНС России — www.nalog.ru после заключения договора с оператором фискальных данных.

В семинаре также приняли участие председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области Александр Головин.