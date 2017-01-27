В Туле бизнесмены узнали о новом порядке применения контрольно-кассовой техники
Представители бизнес-сообщества должны осуществить переход на новый порядок ККТ до 1 июля 2018 года.
27 января в администрации Центрального района г. Тулы для представителей бизнеса региона и администраций муниципальных образований Тульской области состоялся семинар по вопросам нового порядка применения контрольно-кассовой техники.
Начальник контрольного отдела Управления Федеральной налоговой службы по Тульской области Евгений Кожаков довел до сведения представителей бизнес-сообщества и представителей органов местного самоуправления суть основных изменений внесенных в Федеральный закон
- применяющие патентную систему налогообложения;
- являющиеся налогоплательщиками единого налога на вмененный доход при осуществлении видов предпринимательской деятельности, установленных пунктом 2 статьи 346.26 НК РФ;
- выполняющие работы, оказывающие услуги населению;
- осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов.
Данные категории бизнес-сообщества должны осуществить переход на новый порядок ККТ до 1 июля 2018 года.
С помощью новых ККТ сведения о проведенных операциях с наличными денежными средствами или с использованием электронных средств платежа будут передаваться через операторов фискальных данных в налоговые органы в онлайн-режиме. Кроме того, электронная регистрация ККТ будет проходить теперь без посещения налогового органа и без физического предоставления ККТ путем обращения предпринимателя или представителя организации в личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы.
Налогоплательщики получили рекомендацию использовать возможность регистрации новой ККТ в личном кабинете на сайте ФНС России — www.nalog.ru после заключения договора с оператором фискальных данных.
В семинаре также приняли участие председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области Александр Головин.