В Туле многодетная семья лишилась квартиры из-за пожара

Фото: Дмитрий Дзюбин.

ЧП произошло сегодня вечером в Туле в четырехэтажном доме на улице 9 мая в квартире на 4 этаже.

Как сообщил наш корреспондент со ссылкой на пожарных, в результате происшествия квартира выгорела. Соседи, проживавшие в подъезде, были эвакуированы.

Причины возгорания на данный момент устанавливаются. В квартире проживала многодетная семья (трое детей).

На данный момент пожарные локализовали возгорание.

Из-за происшествия парализовано движение троллейбусов на улице 9 мая в обоих направлениях – пожарные машины стоят на проезжей части.