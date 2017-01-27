Фото: Дмитрий Дзюбин.
В Туле многодетная семья лишилась квартиры из-за пожара
На данный момент пожарные локализовали возгорание.
ЧП произошло сегодня вечером в Туле в четырехэтажном доме на улице 9 мая в квартире на 4 этаже.
Как сообщил наш корреспондент со ссылкой на пожарных, в результате происшествия квартира выгорела. Соседи, проживавшие в подъезде, были эвакуированы.
Причины возгорания на данный момент устанавливаются. В квартире проживала многодетная семья (трое детей).
На данный момент пожарные локализовали возгорание.
Из-за происшествия парализовано движение троллейбусов на улице 9 мая в обоих направлениях – пожарные машины стоят на проезжей части.
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