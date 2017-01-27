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В Туле многодетная семья лишилась квартиры из-за пожара
Фото: Дмитрий Дзюбин.

В Туле многодетная семья лишилась квартиры из-за пожара

На данный момент пожарные локализовали возгорание.

ЧП произошло сегодня вечером в Туле в четырехэтажном доме на улице 9 мая в квартире на 4 этаже.

Как сообщил наш корреспондент со ссылкой на пожарных, в результате происшествия квартира выгорела. Соседи, проживавшие в подъезде, были эвакуированы.

Причины возгорания на данный момент устанавливаются. В квартире проживала многодетная семья (трое детей).

На данный момент пожарные локализовали возгорание.

Из-за происшествия парализовано движение троллейбусов на улице 9 мая в обоих направлениях – пожарные машины стоят на проезжей части.

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В Туле многодетная семья лишилась квартиры из-за пожара, Фото: 1
В Туле многодетная семья лишилась квартиры из-за пожара, Фото: 2
В Туле многодетная семья лишилась квартиры из-за пожара, Фото: 3
В Туле многодетная семья лишилась квартиры из-за пожара, Фото: 4
В Туле многодетная семья лишилась квартиры из-за пожара, Фото: 5
В Туле многодетная семья лишилась квартиры из-за пожара, Фото: 6
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:19 +1
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