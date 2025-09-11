  1. Моя Слобода
Сестра «Розовой Ники»: в Туле на «Искре» появилась новая скульптура художника Романа Устименко

Сестра «Розовой Ники»: в Туле на «Искре» появилась новая скульптура художника Романа Устименко

Новый арт-объект опять вызвал общественный резонанс.

В городском пространстве «Искра» появился новый яркий арт-объект — античная женская фигура, выкрашенная в ярко-бирюзовый цвет. Скульптуру поставили прямо посреди дорожки в центре городского пространства.

Феникс 5.jpg

Автор нового арт-объекта — Роман Устименко, главный архитектор городского пространства «Искра». Фотографии скульптуры уже вирусятся в интернете, их активно обсуждают туляки, а значит, своей цели Роман точно достиг — его творчество узнаваемо и интересно.

Напомним, этим летом Роман представил на «Искре» свою знаменитую «Розовую Нику», которую не обсуждал только ленивый.

сегодня, в 19:07
