Сестра «Розовой Ники»: в Туле на «Искре» появилась новая скульптура художника Романа Устименко

В городском пространстве «Искра» появился новый яркий арт-объект — античная женская фигура, выкрашенная в ярко-бирюзовый цвет. Скульптуру поставили прямо посреди дорожки в центре городского пространства.





Автор нового арт-объекта — Роман Устименко, главный архитектор городского пространства «Искра». Фотографии скульптуры уже вирусятся в интернете, их активно обсуждают туляки, а значит, своей цели Роман точно достиг — его творчество узнаваемо и интересно.



Напомним, этим летом Роман представил на «Искре» свою знаменитую «Розовую Нику», которую не обсуждал только ленивый.