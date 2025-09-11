Аборт или жизнь: где и как помогут женщинам сделать осознанный выбор

Тренинги сотрудников центра в области поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проводятся регулярно с 2016 года.

— «Мой семейный центр» имеет лицензию на дополнительное образование по программе «Комплексное социальное сопровождение женщин и несовершеннолетних беременных в ситуации репродуктивного выбора и отказа от новорожденного», — рассказывает Эвелина Шубинская, директор госучреждения «Семейный МФЦ „Мой семейный центр“». — Раньше по этой программе обучались только сотрудники нашего учреждения, работающие совместно с медиками по профилактике абортов. Сегодня впервые тренинг проходят волонтеры — жены участников СВО и многодетные мамы. Они имеют необходимое профильное высшее образование — психологическое, педагогическое или юридическое и, самое главное, богатый жизненный опыт как многодетные мамы и мамы, воспитывающие детей, когда их супруги находятся в зоне боевых действий. Они знают не из учебников, а по жизни, что такое преодолевать трудные жизненные ситуации. Они говорят, что когда берешь на себя ответственность за свою семью, за своих детей, в глубине души рождается желание поделиться, помочь выстоять тем, кому сложно. Эти женщины знают, что из любой ситуации есть выход.

Сейчас в тренинге участвует 30 человек, из которых пять — волонтеры.

— В 2022 году мой муж, военнослужащий, ушел на СВО. Я осталась с тремя детьми, причем младшему на тот момент было всего 3 месяца, — рассказывает Ирина Бабажанова, жена участника СВО. — И именно дети спасли меня в той ситуации. Позже у нас сформировалось комьюнити жен участников СВО. И появилась идея — делиться своим опытом воспитания детей с теми, кто оказался без поддержки. А когда в июле этого года губернатор подписал соглашение о сотрудничестве с благотворительным фондом «Женщины за жизнь», решили — пора действовать! 28 июля на личной встрече с Дмитрием Миляевым я высказала предложение: мы, жены участников СВО, можем быть волонтерами и помогать специалистам в работе по профилактике абортов. Он поддержал нас, и вот мы здесь проходим обучение.

По словам Ирины, сама она не коренная тулячка, семья живет в Туле всего 8 лет, бабушки-дедушки — в другом регионе. И поддержку Ирина получала и получает от таких же жен участников СВО, как и она сама. И конечно, от специалистов центра.

— Самый большой страх женщины — остаться одной, когда, кажется, не у кого попросить помощи. На самом деле мир не без добрых людей. Я точно знаю! — говорит Ирина.

— Наша программа состоит из 30 часов теории и практики: выявление причин того, почему беременность для женщины оказалась нежеланной, составление психологического портрета таких женщин, этапы консультирования и проч., — рассказывает Олеся Трофимова, зам. директора «Мой семейный центр», педагог-психолог, мама двоих детей. — Я веду эту работу более 10 лет. Главная цель нашей работы — не уговорить женщину рожать, как многие считают, а помочь ей принять осознанное решение.

По словам Эвелины Шубинской, причин того, почему женщина оказывается перед выбором — аборт или роды, много. И не всегда это психологические или материальные проблемы.

— Значение имеет и социальное давление со стороны окружения, особенно если это несовершеннолетняя девушка. Но самое главное — это страх женщины из-за того, что она не чувствует поддержку родных и близких, родителей, отца ребенка. Женщина просто чувствует, что не нужна ни она, ни ее ребенок, — говорит Эвелина Шубинская. — Поэтому мы работаем командой — чтобы на каждый страх, на каждое опасение предложить варианты разрешения ситуации. Чтобы женщина ощутила: она не одна, ее не только поддержат психологически в момент консультации, но и могут сопровождать до родов, встретить из роддома, помочь в решении жилищного вопроса.

Напомним, что в Тульской области есть стационарное отделение центра, где женщина может поселиться с ребенком, если у нее нет жилья и некуда идти. Там есть все необходимое для жизни с ребенком, а также поддержка медиков, психологов и педагогов.

— За время работы отделения удалось сохранить более 150 детей. А за шесть месяцев 2025 года в кровной семье сохранено 8 детей! — говорит Эвелина Шубинская. — Тульский регион, считаю, уникальный. Здесь все направлено на сохранение и укрепление семьи, на рождение детей.

В регионе работают кабинеты кризисной беременности, где оказывают всестороннюю поддержку женщинам, столкнувшимся с трудной жизненной ситуацией. На сегодня более трети женщин, которые обращаются к специалистам, принимают решение сохранить ребенка.

В регионе работают:

28 кабинетов медико-социальной помощи в медучреждениях гинекологов, психологов и социальных работников. Адреса и режим работы кабинетов есть на сайте регионального минздрава;

2 кабинета охраны здоровья семьи и репродукции на базе областного перинатального центра (Тула, 2-й проезд Гастелло, 19) и ГКБ № 2 (Тула, ул. Галкина, 31) с дополнительной юридической поддержкой;

Семейный МФЦ «Мой семейный центр» (Тула, ул. Демонстрации, 11). Женщины, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут позвонить в Семейную диспетчерскую по телефону 129. Специалисты окажут комплексную поддержку: психологическую, социальную, юридическую, предоставят возможность временного проживания;

кабинет социального помощника Семейного МФЦ «Мой семейный центр» на площадке женской консультации перинатального центра (Тула, ул. Пушкинская, 28). Здесь пациентки одновременно с визитом к врачу могут получить консультацию по мерам социальной поддержки и социальным сервисам, получить социальное сопровождение в трудной ситуации. До конца года кабинеты социального помощника появятся во всех женских консультациях Тулы. А в 2026 году проект масштабируют во всех районах.

В этом году начали действовать новые меры поддержки семей с детьми:

выплата 1 млн рублей молодым матерям (при рождении второго ребёнка до 25 лет и третьего — до 28);

увеличение до 1 млн рублей выплаты на погашение ипотеки многодетным семьям;

льготы на аренду жилья и покупку квартир для семей студентов;

пункты проката предметов первой необходимости для детей до 1,5 (полутора) лет.

— В пункте проката можно полностью укомплектовать детскую: взять напрокат кроватку, коляску, ванночки, манеж, пеленальный столик, детский стульчик, автокресло и даже видеоняню — всего 16 предметов для полного жизнеобеспечения ребенка до 3 лет, — говорит Эвелина Шубинская. — Причем эта опция доступна не только для туляков, но и для жителей всей области. И ехать за детским приданым в Тулу не надо — мы привозим вещи в местное отделение нашего центра.

Узнать больше о мерах поддержки можно по единому номеру 129 и на портале семья71.рф.

— Выбор, перед которым стоит женщина, имеет огромное влияние на всю ее жизнь, на отношения с близкими, на здоровье, душевное состояние. И если выбор оказался не в пользу ребенка, жизнь женщины, отца неродившегося ребенка, его несостоявшихся бабушек и дедушек уже не будет прежней. И наоборот, если женщина найдет в себе силы и родит, все близкие в какой-то момент признают, что она этим шагом спасла всех их, — уверена Эвелина Шубинская.