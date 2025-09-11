Спортсмены команды «Марафон-Тула» привезли из Омска 7 медалей

Фото Алексея Пирязева

Наши велосипедисты выступили на Чемпионате и Первенстве России по велоспорту на треке.

Соревнования проходили с 8 по 11 сентября. Первое золото турнира досталось женской команде, в составе которой выступали: Мария Аверина, Мария Ростовцева, Анна Изотова и Алена Мишина. Четверка тульских гонщиц показала слаженную работу в командной гонке преследования.

Заключительный день соревнований принес команде сразу три золота в мэдисоне. Среди женщин победу одержали Мария Аверина и Мария Ростовцева. Мужской мэдисон покорился Мирославу Суятину и Дмитрию Гербуту. Среди юниорок отличились Анна Изотова и Алена Мишина, завоевавшие золото на Первенстве России.

Также в копилку команды добавились две серебряные медали. Среди женщин вторые места заняли Диана Климова и Гульназ Хатунцева, а среди юниорок — Александра Юрченко и Полина Машкова.

Единственную бронзовую награду принесла мужская сборная Тульской области в командной гонке преследования. В состав бронзовых призеров вошел Мирослав Суятин. Итоговый медальный зачет команды «Марафон-Тула» в Омске: 4 золота, 2 серебряных медали и 1 бронзовая.