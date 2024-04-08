«Ну ты заходи, если что!»: хорошо ли ты знаешь советские мультики?

Российской анимации — более 110 лет. 8 апреля 1912 года (по новому стилю) состоялась премьера первого российского мультика «Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами». Работу биолога Владислава Старевича про несчастную любовь из жизни насекомых можно увидеть и сейчас:

Потом было множество отечественных мультфильмов, «рисованных» и кукольных, которые почему-то дети любили чуть меньше. Но самые прекрасные, согласитесь, добрые и красивые советские мультики, на которых выросло несколько поколений и которые смотрят до сих пор.

Но так ли хорошо вы их знаете? Проверим!



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