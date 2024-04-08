Мигрант пытался дать взятку фээсбэшнику в 300 тысяч рублей за покровительство в сфере общепита

В Следственном комитете завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 26-летнего уроженца одной из стран Средней Азии. Его обвиняют в даче взятки в крупном размере.



Так, в феврале злоумышленник обратился к сотруднику ФСБ с просьбой о покровительстве. Он хотел, чтобы его не привлекали к ответственности за нарушения в сфере общепита.

— О замысле обвиняемого стало известно в правоохранительных органах, дальнейшие мероприятия проходили под контролем сотрудников УФСБ России по Тульской области, — сообщили в СУ СКР по Тульской области.

Так, 12 марта в Центральном районе Тулы обвиняемый передал представителю ФСБ России 300 тыс. рублей, после чего его тут же задержали.



По ходатайству следователя суд наложил арест на имущество обвиняемого на сумму 7 млн рублей. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, подтверждающую причастность молодого человека к инкриминируемому преступлению.

Уголовное дело направили для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд для рассмотрения по существу.