Об этом он сообщил на церемонии открытия турнира «Битва за Тулу».

12 июня в Центральном парке стартовал турнир «Битва за Тулу». На церемонии открытия турнира президент Тульской областной федерации смешанных боевых единоборств (MMA) Илья Степанов сообщил о решении покинуть должность.

Для него это событие стало одновременно радостным и грустным моментом. Обращаясь к присутствующим, он признался, что за десять лет руководства федерацией искренне полюбил свое дело и гордится достижениями организации, которая сегодня насчитывает полторы тысячи человек.

«Я смотрю на все это, и, как минимум, два раза в год, когда приносят медали, пояса. И когда в нашей федерации полторы тысячи человек — я тоже рад. Потому что это воспитыливает невероятную веру в нашу страну», — приводит слова Степанова «Тульская пресса».

Несмотря на то, что он покидает пост по личным обстоятельствам, Степанов выразил уверенность, что федерация продолжит развиваться в прежнем темпе. Он поблагодарил свою команду и всех, с кем работал эти годы.

«Сегодня моя последняя „Юношеская лига“, но „Битва за Тулу“ остается за мной».

В качестве возможного преемника Илья Степанов предложил кандидатуру вице-президента Элмана Сафарова. Однако окончательное решение о новом председателе федерации будет принимать вышестоящая инстанция — Союз смешанных боевых единоборств России.