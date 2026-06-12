Вечером 12 июня, когда страна отмечала День России, в Центральном парке областной столицы торжественно открыли турнир по смешанным единоборствам (MMA).

Организаторы обещают зрителям девять напряженных поединков. За победу будут биться профессионалы из Тульской, Рязанской, Московской, Самарской областей, а также бойцы из Кыргызстана, Грузии и Якутии.

Гвоздь программы — встреча новомосковца Алексея Будрина с представителем Якутии Артемом Бутко.

С приветственным словом к гостям и участникам обратился глава администрации Тулы Алексей Эрк:

«Друзья, сегодня у нас жарко, и я уверен: дальше будет еще жарче. Рад приветствовать вас от лица депутатов Тульской городской Думы. Поздравляю с Днем России — главным государственным праздником. Это не просто дата в календаре, а символ единства нашего народа и независимости Родины, за которую сейчас сражаются наши бойцы на передовой.

Отрадно, что Тула стала местом, где проросло зерно этого вида спорта. Радует, что «Битва за Тулу» уже стала доброй традицией. В этом году она особенно знаковая: городу-герою Туле исполняется 880 лет. Ни разу за эти века враг не ступал на тульскую землю. Кроме того, мы отмечаем 60-летие вручения городу ордена Ленина, 50-летие присвоения звания «Город-герой» и 85-летие героической обороны.

Желаю турниру долгой жизни, тренерам — успешных воспитанников, судьям — честной работы, а зрителям — ярких боев. Спортсменам — пройти соревнования без травм и одержать красивые победы. С праздником!»

После этого к микрофону вышел депутат Тульской областной Думы, советник губернатора и глава региональной федерации MMA Илья Степанов. Он поприветствовал публику и участников, а также объявил о своем уходе с поста президента федерации.

Все поединки транслируются в прямом эфире. Посмотреть бои можно здесь:

Возрастное ограничение: 12+

Источник — «Тульская пресса».