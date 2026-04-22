  В Туле 230 школьников со всей страны сражаются за путевку в «Артек»
В Туле 230 школьников со всей страны сражаются за путевку в «Артек»

Соревнования проходили в двух возрастных категориях.

Фото правительства Тульской области.

Областной центр 21 и 22 апреля превратился в настоящую столицу школьного дзюдо. В спорткомплексе «Тулица» проходит финальный этап Всероссийских соревнований «Школьная лига дзюдо», куда съехались 230 самых сильных ребят из 16 регионов: от Калининграда до Красноярского края.

«Рад видеть здесь столько ребят. Причём не профессионалов, а именно школьников со всей России. Дзюдо — отличный фундамент на пороге взрослой жизни. А то, что наш президент Владимир Путин — мастер спорта по дзюдо, добавляет этому виду спорта особого статуса. Можно сказать, ребята идут по его стопам», — отметил замминистра спорта РФ Александр Никитин.

Министр спорта Тульской области Михаил Трунов поприветствовал участников и напомнил, что главное в дзюдо не только сила, но и уважение к сопернику. 

Соревнования проходили в двух возрастных категориях. Но главный стимул для всех один: победители получат путевку в «Артек» на профильную смену «Планета дзюдо».

сегодня, в 16:45 0
За сдачу нормативов ГТО туляки могут получить налоговый вычет
