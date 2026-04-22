«Подумали, двойник»: туляки не сразу узнали Миляева во время неожиданной проверки

Внезапные визиты губернатора Дмитрия Миляева в районы Тульской области, вероятно, станут доброй традицией. О реакции людей на внезапный приезд главы региона в поселок Заокский рассказал глава администрации Юрий Волченков.

Он узнал о визите постфактум, когда ему позвонили и сообщили: губернатор ходит по торговому центру и покупает чай.

«Наши жители сначала даже подумали, что это был двойник. А потом признали в губернаторе губернатора», — отметил чиновник.

Сам Волченков подчеркнул, что к такому стилю работы относится с уважением и считает, что это отличная практика — слышать информацию из первых уст, а не из отчетов.

Накануне мы рассказывали, что Дмитрий Миляев, возвращаясь из Москвы, решил лично посетить несколько объектов в поселках Заокском и Новогуровском. Глав администраций на месте не оказалось, что позволило ему свободно пообщаться с людьми.

В ходе проверки глава региона принял решение о выделении нового оборудования: в музыкальной школе поселка Новогуровского появится новый рояль. А в спортивном объекте будет уложен балетный линолеум и установлен станок.