«Подумали, двойник»: туляки не сразу узнали Миляева во время неожиданной проверки

Глава региона приехал в поселки Заокский и Новогуровский.

«Подумали, двойник»: туляки не сразу узнали Миляева во время неожиданной проверки
Фото правительства Тульской области.

Внезапные визиты губернатора Дмитрия Миляева в районы Тульской области, вероятно, станут доброй традицией. О реакции людей на внезапный приезд главы региона в поселок Заокский рассказал глава администрации Юрий Волченков.

Он узнал о визите постфактум, когда ему позвонили и сообщили: губернатор ходит по торговому центру и покупает чай.

«Наши жители сначала даже подумали, что это был двойник. А потом признали в губернаторе губернатора», — отметил чиновник.

Сам Волченков подчеркнул, что к такому стилю работы относится с уважением и считает, что это отличная практика — слышать информацию из первых уст, а не из отчетов.

Накануне мы рассказывали, что Дмитрий Миляев, возвращаясь из Москвы, решил лично посетить несколько объектов в поселках Заокском и Новогуровском. Глав администраций на месте не оказалось, что позволило ему свободно пообщаться с людьми.

В ходе проверки глава региона принял решение о выделении нового оборудования: в музыкальной школе поселка Новогуровского появится новый рояль. А в спортивном объекте будет уложен балетный линолеум и установлен станок.

Жизнь Тулы и области
За сбитого голубя тульским водителям придется заплатить 600 рублей

сегодня

88

2330

-34

Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 22 апреля: потепление и без осадков

сегодня

169

2222

4

Тесты
10 вопросов для проверки вашей эрудиции: готовы проверить, на что вы способны?

сегодня

55

1850

3

Жизнь Тулы и области
Готовимся к ЕГЭ: сколько стоят репетиторы в Туле и какие предметы в топе

сегодня

40

769

0

В Туле 230 школьников со всей страны сражаются за путевку в «Артек»
В Туле 230 школьников со всей страны сражаются за путевку в «Артек»
За сдачу нормативов ГТО туляки могут получить налоговый вычет
За сдачу нормативов ГТО туляки могут получить налоговый вычет

