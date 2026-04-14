Тульские парадайверы взяли золото и установили рекорд на турнире в Воронеже

В Воронеже прошел межрегиональный турнир по подводному спорту среди инвалидов (парадайвингу), посвящённый 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Тульскую область представила команда из дайвинг-центра «Океан» под руководством инструктора Дениса Макарова. В состав команды вошли четверо участников СВО, получивших ранения в ходе боевых действий.

Туляки показали выдающиеся результаты и завоевали медали в нескольких дисциплинах:

Золото и рекорд: Даниил Ершов, Никита Котов, Сергей Розов и Илья Ураков заняли 1-е место в эстафете, установив рекорд соревнований.

Серебро: Даниил Ершов и Никита Котов стали вторыми в дисциплине «Полоса препятствий».

Бронза: Сергей Розов занял 3-е место в «Биатлоне».

В программу соревнований входили четыре этапа: «Полоса препятствий», «Ночной дайвинг», «Биатлон» и «Канатная эстафета».

