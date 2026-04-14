  Тульские парадайверы взяли золото и установили рекорд на турнире в Воронеже - Новости тульского спорта - MySlo.ru
Тульские парадайверы взяли золото и установили рекорд на турнире в Воронеже

В состав команды вошли четверо участников СВО.

Тульские парадайверы взяли золото и установили рекорд на турнире в Воронеже
Фото минспорта Тульской области.

В Воронеже прошел межрегиональный турнир по подводному спорту среди инвалидов (парадайвингу), посвящённый 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Тульскую область представила команда из дайвинг-центра «Океан» под руководством инструктора Дениса Макарова. В состав команды вошли четверо участников СВО, получивших ранения в ходе боевых действий.

Туляки показали выдающиеся результаты и завоевали медали в нескольких дисциплинах:

  • Золото и рекорд: Даниил Ершов, Никита Котов, Сергей Розов и Илья Ураков заняли 1-е место в эстафете, установив рекорд соревнований.
  • Серебро: Даниил Ершов и Никита Котов стали вторыми в дисциплине «Полоса препятствий».
  • Бронза: Сергей Розов занял 3-е место в «Биатлоне».

В программу соревнований входили четыре этапа: «Полоса препятствий», «Ночной дайвинг», «Биатлон» и «Канатная эстафета».
 

сегодня, в 17:03
Тульская область отправила 2,4 тонны гуманитарного груза в Дагестан
Тульская область отправила 2,4 тонны гуманитарного груза в Дагестан
Стало известно, кого хотели «отмазать» задержанные прокуроры за 300 тысяч долларов
Стало известно, кого хотели «отмазать» задержанные прокуроры за 300 тысяч долларов

