Стало известно, кого хотели «отмазать» задержанные прокуроры за 300 тысяч долларов

Максим Честнов. Фото tula.mk.ru.

Сегодня, 14 апреля, стало известно о громком задержании в Тульской области. По материалам и при участии ФСБ Следственный комитет задержал четырех человек, подозреваемых в особо крупном мошенничестве. Среди задержанных бывший и действующий работники прокуратур, а также двое гражданских.

По информации Myslo, задержаны и. о. военного прокурора Тульского гарнизона Александр Никульников и бывший сотрудник Гагаринской прокуратуры Москвы Тахир Хотамбеков.



Александр Никульников.

По версии следствия, этой зимой работники надзорного ведомства от знакомых гражданских лиц узнали об уголовном деле Новомосковского депутата Максима Честнова.

Напомним, Честнов, директор «Районного благоустройства» и депутат Собрания депутатов Новомосковска, был задержан в ноябре 2025-го.

42-летнему «единороссу» предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он, будучи директором учреждения по благоустройству города, приказал своим подчиненным принимать от коммерческой организации твердые бытовые отходы в завышенных объёмах. Установлен ущерб на сумму свыше 9 млн рублей.

Пока Честнов находился под стражей, двое гражданских лиц привлекли работников прокуратуры к «решению его вопроса».

Прокуроры решили нажиться на его родственниках и обратились к супруге депутата.

За 300 тысяч долларов они пообещали освободить Честнова и полностью уладить дело. При этом, как отметили в релизе СК, «реальных рычагов влияния на следствие у них не было — деньги они планировали просто присвоить».

Прокуроров и двух гражданских задержали 8 апреля при передаче денежных средств, которая проходила уже под контролем ФСБ.

Гражданским суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. А вот прокуроров — бывшего и действующего — отправили в СИЗО.

Напомним также, что по делу Честнова один из подозреваемых покончил с собой, находясь под домашним арестом, почти в самом начале расследования.