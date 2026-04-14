Тульская область отправила 2,4 тонны гуманитарного груза в Дагестан

Фото ГУ МЧС по Республике Дагестан.

Тульская область оказывает поддержку Республике Дагестан, пострадавшей от сильного наводнения. В регион отправили 2,4 тонны гуманитарного груза. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания 14 апреля.

В состав груза вошли продукты первой необходимости, а также средства для дезинфекции воды и территорий, которые пострадали от подтопления.

15 апреля планируется новая отправка. В нее войдут предметы первой необходимости и средства личной гигиены.

Добровольцы и спасатели из Тульской области также принимают участие в работах по устранению последствий стихии на месте.

Напомним, в конце марта и начале апреля на Дагестан обрушились сильные ливни, которые привели к масштабному наводнению. В городах и селах оказались затоплены сотни домов. В горах сошли лавины и селевые потоки, были повреждены дороги и мосты. Особо сложная ситуация сложилась в Дербентском районе, где произошел прорыв дамбы на Геджухском водохранилище.