Туляк Аркадий Федоров выступит в поединках вокального телешоу «Голос»

Фото пресс-службы Первого канала. Аркадий Федоров на фото слева.

В вокальном телешоу «Голос» на Первом канале завершились слепые прослушивания. 13 марта стартует первый этап на выбывание, по итогам которого команды сократятся вдвое.

Как сообщает пресс-служба телеканала, в поединках вокалисты будут выступать в дуэтах и из каждого лишь один продолжит борьбу. Наставники команд — Владимир Пресняков, Пелагея, ANNA ASTI и Ильдар Абдразаков. Ведущая — Яна Чурикова.

Туляк Аркадий Федоров примет участие в поединках. На этапе слепых прослушиваний наш земляк исполнил песню «Луна» Лёши Свика. Его вокальные данные понравились певице Пелагее. Именно она стала наставницей Аркадия.

Посмотреть выступление певца из Тулы можно по ссылке.