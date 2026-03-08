  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляк Аркадий Федоров выступит в поединках вокального телешоу «Голос» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Туляк Аркадий Федоров выступит в поединках вокального телешоу «Голос»

Наставницей нашего земляка стала певица Пелагея.

Туляк Аркадий Федоров выступит в поединках вокального телешоу «Голос»
Фото пресс-службы Первого канала. Аркадий Федоров на фото слева.

В вокальном телешоу «Голос» на Первом канале завершились слепые прослушивания. 13 марта стартует первый этап на выбывание, по итогам которого команды сократятся вдвое. 

Как сообщает пресс-служба телеканала, в поединках вокалисты будут выступать в дуэтах и из каждого лишь один продолжит борьбу. Наставники команд — Владимир Пресняков, Пелагея, ANNA ASTI и Ильдар Абдразаков. Ведущая — Яна Чурикова.

YFEK7374.JPG

Туляк Аркадий Федоров примет участие в поединках. На этапе слепых прослушиваний наш земляк исполнил песню «Луна» Лёши Свика. Его вокальные данные понравились певице Пелагее. Именно она стала наставницей Аркадия. 

Посмотреть выступление певца из Тулы можно по ссылке.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 10:30 +3
Другие статьи по темам
Люди
Аркадий Федоров
Место
Тула
Прочее
шоу Голос
Погода в Туле 8 марта: без осадков и до +6 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 8 марта: без осадков и до +6 градусов
сегодня, в 07:30, 75 651 4
Губернатор Дмитрий Миляев поздравил тулячек с Международным женским днем
Жизнь Тулы и области
Губернатор Дмитрий Миляев поздравил тулячек с Международным женским днем
сегодня, в 08:00, 53 489 -3
Туляки увидят в марте две кометы и первые весенние созвездия
Жизнь Тулы и области
Туляки увидят в марте две кометы и первые весенние созвездия
вчера, в 22:12, 39 828 2
В администрации Тулы рассказали, где будет работать лодочная переправа во время паводка
Жизнь Тулы и области
В администрации Тулы рассказали, где будет работать лодочная переправа во время паводка
сегодня, в 08:30, 14 598 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
За порядком в Туле проследит дежурный
За порядком в Туле проследит дежурный
Вход на четвертьфинальную игру Суперлиги «Тулица» — «Динамо-Ак Барс» будет свободным
Вход на четвертьфинальную игру Суперлиги «Тулица» — «Динамо-Ак Барс» будет свободным

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.