  Волейбольная «Тулица» обеспечила себе место в плей-офф за тур до конца регулярного чемпионата
Волейбольная «Тулица» обеспечила себе место в плей-офф за тур до конца регулярного чемпионата

Губернатор Дмитрий Миляев поздравил спортсменок.

Фото Дмитрия Дзюбина.

За тур до конца регулярного чемпионата волейбольная «Тулица» официально обеспечила себе место в плей-офф. 

«Мы выполнили задачу-минимум и вернулись туда, где по праву должны быть — в число сильнейших команд страны. Это победа характера, тульской воли и, конечно, результат вашей колоссальной поддержки на трибунах!» — написал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в мессенджере МАХ.

Отметим, что сегодня в Санкт-Петербурге тулячки проведут заключительный матч регулярного чемпионата против местной «Корабелки». Начало игры в 18.00. 

  

сегодня, в 17:00 +1
