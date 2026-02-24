Матч Кубка России «Арсенал» — «Локомотив», запланированный на 5 марта, состоится в Химках. Об этом сообщила пресс-служба тульского клуба:

«В этом году погода существенно осложнила подготовку поля к началу второй части сезона. В Туле за последние три недели выпало аномальное количество осадков. Сейчас ПФК „Арсенал“ делает все возможное, чтобы ближайшие домашние матчи прошли на родном стадионе.

Отметим, что выбор обусловлен наличием на стадионе «Арена-Химки» искусственного газона, на котором возможно проведение матча в любых погодных условиях.

ПФК «Арсенал» подготовит для болельщиков бесплатные трансферы в Химки».

Начало встречи в 18.30.