Туляков приглашают на открытые соревнования «Лыжня Веденина — 2026»

Они пройдут 28 февраля в поселке Дубна.

Фото из архива Myslo.

В этом году гонка, посвященная памяти нашего земляка, двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Веденина, соберет порядка 800 участников.

В этом году гонка вновь сохранит главную традицию — классический стиль передвижения, который был визитной карточкой прославленного спортсмена.

Торжественный старт в 12.00 от ФОЦ «Дубна» (ул. Льва Толстого, 6).

Программа включает забеги для всех групп: от малышей 2018 г. р. и младше (дистанция 1,5 км) до ветеранов и профессиональных спортсменов (дистанции до 10 км).

Регистрация в день старта — до 11.15.

При себе необходимо иметь: паспорт или свидетельство о рождении, именную заявку с допуском врача, полис ОМС, оригинал страховки от несчастных случаев.

Победителей ждут дипломы и медали, а зрителей — отличный спортивный праздник. Мероприятие способствует популяризации активного образа жизни в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».