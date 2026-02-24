  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Туляков приглашают на открытые соревнования «Лыжня Веденина — 2026» - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Туляков приглашают на открытые соревнования «Лыжня Веденина — 2026»

Они пройдут 28 февраля в поселке Дубна.

Туляков приглашают на открытые соревнования «Лыжня Веденина — 2026»
Фото из архива Myslo.

В этом году гонка, посвященная памяти нашего земляка, двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Веденина, соберет порядка 800 участников.

В этом году гонка вновь сохранит главную традицию — классический стиль передвижения, который был визитной карточкой прославленного спортсмена.

Торжественный старт в 12.00 от ФОЦ «Дубна» (ул. Льва Толстого, 6).

Программа включает забеги для всех групп: от малышей 2018 г. р. и младше (дистанция 1,5 км) до ветеранов и профессиональных спортсменов (дистанции до 10 км).

Регистрация в день старта — до 11.15.

При себе необходимо иметь: паспорт или свидетельство о рождении, именную заявку с допуском врача, полис ОМС, оригинал страховки от несчастных случаев.

Победителей ждут дипломы и медали, а зрителей — отличный спортивный праздник. Мероприятие способствует популяризации активного образа жизни в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 16:38 0
Другие статьи по темам
Событие
Лыжня Веденина
Тула встала в «багровых» пробках утром 24 февраля
Жизнь Тулы и области
Тула встала в «багровых» пробках утром 24 февраля
сегодня, в 08:57, 157 3988 2
26 февраля Дмитрий Миляев обратится с ежегодным посланием к жителям Тульской области
Жизнь Тулы и области
26 февраля Дмитрий Миляев обратится с ежегодным посланием к жителям Тульской области
сегодня, в 10:42, 63 1465 -22
Погода в Туле 24 февраля: снежно и до -3 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 24 февраля: снежно и до -3 градусов
сегодня, в 07:00, 56 1631 5
Родители стали реже называть детей именем Макс
Жизнь Тулы и области
Родители стали реже называть детей именем Макс
сегодня, в 10:51, 47 1612 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Официально: кубковый матч «Арсенал» — «Локомотив» состоится в Химках 
Официально: кубковый матч «Арсенал» — «Локомотив» состоится в Химках 
В случае проблем с Telegram читайте нас в мессенджере МАХ
В случае проблем с Telegram читайте нас в мессенджере МАХ

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.